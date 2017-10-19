В Англии семь дней искали пса, свалившегося в 70-метровой карьер

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Англии хозяйка шесть дней не могла найти пса. В итоге его удалось обнаружить живым на дне 70-метрового карьера. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, терьер по кличке Тед убежал во время прогулки в лесу. Обычные поиски успехом не увенчались. Тогда местный житель Крейг Тимблин предложил поискать пса с высоты.

"Мы решили запустить дрон, потому что нам рассказали о некоторых карьерах в этой местности, и мы решили прояснить для себя их размеры и то, насколько они доступны, — рассказывает он. — Они были очень большие и очень глубокие, без каких-либо входов или выходов".

В одном из таких и был обнаружен Тед. Чтобы вытащить пса, спасателю пришлось спуститься на дно. В итоге немного напуганного, но целого и невредимого терьера вернули счастливой хозяйке.