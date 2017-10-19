США потребовали от Палестины признать Израиль и разоружить террористов

ГАЗА, 19 окт – РИА Новости. США призывают к восстановлению над сектором Газа полного контроля Палестинской национальной администрации и требуют, чтобы любое сформированное им правительство признало Израиль и обязательства разоружить террористические формирования, говорится в заявлении американского представителя по международным переговорам Джейсона Гринблатта.

Чиновник, которому президент Дональд Трамп поручил курировать проблематику ближневосточного мирного урегулирования, прокомментировал договоренности движений ХАМАС и ФАТХ, которые, соответственно, правят в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, о преодолении десятилетней междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы

"Все стороны согласны с тем, что Палестинская администрация должна иметь возможность взять на себя полную, подлинную и беспрепятственную ответственность за гражданскую сферу и вопросы безопасности в секторе Газа, и что мы работаем вместе над улучшением гуманитарной ситуации для живущих там палестинцев", — говорится в документе.

"Соединенные Штаты вновь заявляют о важности приверженности принципам "четверки": любое палестинское правительство должно однозначно и прямо заявить об отказе от насилия, признать Государство Израиль, предыдущие соглашения и обязательства между сторонами, в том числе о разоружении террористов, и выразить приверженность мирным переговорам", — призвал Гринблат.

По его словам, если ХАМАС должен принять эти требования, если хочет "играть какую-либо роль в палестинском правительстве".

ХАМАС, внесенный в ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, десять лет правит в секторе Газа, который после переворота 2007 года живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой.