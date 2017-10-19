СМИ: первая леди Зимбабве подала иск против ювелира, не отдавшего ей кольцо

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Супруга президента Зимбабве Грейс Мугабе подала иск на сумму 1,23 миллиона долларов против ювелира, не отдавшего ей кольцо с бриллиантом, пишет зимбабвийская правительственная газета Herald.
"Ответчик предложил кольцо стоимостью 30 долларов США, по понятным причинам истец отказалась стать владельцем данного кольца", — говорится в иске. Отмечается, что позднее Ахмед согласился вернуть полученные деньги, однако выплатил лишь 120 тысяч долларов.
Отмечается, что адвокаты Мугабе намерены добиться передачи долей Ахмеда в трех местных предприятиях, а также передачи его недвижимости на территории Зимбабве в собственность первой леди.