В Венесуэле в районе воинской части произошел взрыв

МЕХИКО, 18 окт – РИА Новости. Взрыв произошел в среду на складе в районе воинской части военно-промышленной компании Cavim в штате Арагуа в Венесуэле, сообщило издание El Nacional.

В результате пострадали несколько домов и транспортных средств. Причины взрыва выясняются, на месте находятся пожарные, территория оцеплена военными.

Сведений о жертвах пока нет. По данным Noticias24, причиной взрыва стала детонация гранаты.

[ATENCIÓN] Reportan explosión en las inmediaciones de Cavim en Aragua https://t.co/oM9TJNYeZg pic.twitter.com/KUz4XCqk48 — El Nacional (@ElNacionalWeb) 18 октября 2017 г.

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