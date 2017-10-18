В Венесуэле в районе воинской части произошел взрыв

МЕХИКО, 18 окт – РИА Новости. Взрыв произошел в среду на складе в районе воинской части военно-промышленной компании Cavim в штате Арагуа в Венесуэле, сообщило издание El Nacional.
В результате пострадали несколько домов и транспортных средств. Причины взрыва выясняются, на месте находятся пожарные, территория оцеплена военными.
Сведений о жертвах пока нет. По данным Noticias24, причиной взрыва стала детонация гранаты.
[ATENCIÓN] Reportan explosión en las inmediaciones de Cavim en Aragua https://t.co/oM9TJNYeZg pic.twitter.com/KUz4XCqk48— El Nacional (@ElNacionalWeb) 18 октября 2017 г.