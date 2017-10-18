Полиция задержала восемь бойцов батальона "Донбасс" после потасовки у Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Полиция Украины задержала восемь бойцов батальона "Донбасс" в ходе потасовки между митингующими у Верховной рады и силовиками, заявил в среду депутат от фракции "Самопомощь", один из организаторов торговой блокады Донбасса Семен Семенченко.

Очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла около 17.20 мск возле здания Верховной рады в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ. По данным агентства УНИАН, полиция якобы пыталась штурмовать палаточный городок, который разбит на проезжей части на прилегающей к парламенту территории Мариинского парка.

"Только что правоохранители запаковали восемь человек из батальона "Донбасс" просто за то, что они находились в палатках. Несмотря на все слова Князева (Сергей Князев – глава Нацполиции) и Луценко (Игорь Луценко — генпрокурор), люди похищаются и увозятся", — заявил Семенченко в прямом эфире, который он вел на своей странице в Facebook.

По данным агентства УНИАН, на данный момент обстановка спокойная, но после попытки штурма некоторые активисты с помощью лома и других железных предметов начали вытаскивать плитку с тротуара на улице Грушевского. Часть активистов убеждали их, что этого делать не нужно. Пока демонтированы не более десяти плиток.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента. Вместе с тем организаторы заявили, что их митинг не является новым "майданом".

В военной операции в Донбассе были задействованы несколько так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Так, батальоны "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды ВС Украины.