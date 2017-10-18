СМИ: Саудовская Аравия создает центр для борьбы с искажением святых текстов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия создает центр для сбора, изучения и классификации хадисов — изречений пророка Мухаммеда и притч о его жизни — с целью противодействия экстремизму, сообщают местные СМИ.
Министр культуры и информации страны Авад Бен Салех Аль-Авад пообещал, что центр станет первоисточником в хадисоведении, займется сбором, классификацией и проверкой текстов на достоверность.
"Центр будет противостоять попыткам подмены понятий в священных хадисах со стороны экстремистских движений, конкурирующих в лживой трактовке шариатского законодательства и использующих священные хадисы в своих политических и военных целях", — сообщает издание.