Киев и ДНР обвинили друг друга в увеличении обстрелов в Донбассе

ДОНЕЦК/КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинили друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе вдвое.

"За прошедшие сутки количество обстрелов со стороны подразделений ВСУ (вооруженных сил Украины) увеличилось в два раза. Всего было зафиксировано 50 нарушений режима прекращения огня с позиций вооруженных сил Украины", — сказал журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В Киеве также заявили об увеличении интенсивности обстрелов.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что в течение 15-17 октября 2017 года незаконные вооруженные формирования… продолжают увеличивать количество обстрелов позиций вооруженных сил Украины и участков местности вблизи мирных населенных пунктов на донецком, луганском и мариупольском направлениях. Так, в течение 15-17 октября текущего года общее количество обстрелов позиций подразделений ВС Украины со стороны незаконных вооруженных формирований увеличилось в два раза", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.