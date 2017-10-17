Ципрас заверил Трампа, что Греция является стратегическим партнером США

АФИНЫ, 17 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заверил президент США Дональда Трампа, что Греция является стратегическим партнером Америки в регионе.

Американский президент принимает Ципраса в Белом доме. Прямую трансляцию из Белого дома ведет греческое общественное телевидение ERT.

"Я надеюсь, что у нас будет очень конструктивное обсуждение сегодня. Я уверен, что мы сделаем все, чтобы укрепить стратегическое сотрудничество. Греция — стратегический партнер в очень чувствительном регионе. И она всегда заслуживающий доверия союзник Соединенных Штатов и заслуживающий доверия партнер", — сказал Ципрас в начале встречи, поблагодарив за теплый прием.

По его словам, Греция и США разделяют общие ценности, и в Греции родились свобода и демократия.