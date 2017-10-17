МВД Приднестровья не может подтвердить покушение на лидера компартии

ТИРАСПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики не располагает сведениями о попытке покушения на лидера компартии ПМР Олега Хоржана, заявила представитель пресс-центра ведомства Алина Горбунова.

Накануне пресс-служба приднестровской компартии заявила о предотвращении покушения на лидера политической силы в ночь на понедельник.

"Что касается гражданина Хоржана, а точнее информации о возможной угрозе его жизни и здоровью, распространенной в соцсетях, то такими данными министерство внутренних дел ПМР не располагает", — сказала Горбунова в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

На минувшей неделе руководители 15 общественных организаций Приднестровья потребовали лишить Хоржана депутатской неприкосновенности за встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.