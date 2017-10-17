США призывают Ирак и Курдистан избегать провокаций

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник призвал власти Ирака и Иракского Курдистана избегать провокаций в ситуации вокруг провинции Киркук и координировать военные действия.
"Мы настоятельно призываем все стороны избегать провокаций, которые могут быть использованы врагами Ирака, которые заинтересованы в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. В частности, мы отмечаем, что предстоит еще многое сделать для того, чтобы победить ИГ* в Ираке, и продолжающаяся напряженность между иракскими и курдскими силами отвлекает от этой жизненно важной миссии", — отмечается в заявлении.
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.
*Террористическая организация, запрещенная в России.