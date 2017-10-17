Чешский парламент решил разрешить добычу лития только местной фирме

ПРАГА, 17 окт — РИА Новости, Александр Куранов. После 9-часовых дебатов депутаты чешского парламента на специальном заседании в понедельник приняли решение о том, что литий в стране может добывать только местная фирма и рекомендовали правительству отменить действие недавно подписанного меморандума о добыче лития с австралийской компанией, сообщило республиканское ТВ.

"Депутаты парламента потребовали от правительства, чтобы оно отменило действие меморандума о добыче лития в стране, подписанного главой минпромторга Йиржи Гавличеком две недели назад с австралийской компанией European Metals Holdings. В постановлении парламента, принятом большинством голосов, также говорится о том, что литий в республике может добывать только чешская госфирма", — говорится в сообщении.

Согласно исследованиям, в горах на северо-западе Чехии находится около 3% мировых запасов лития. Предполагается, что из 571,5 миллиона тонн разведанных запасов руды можно получить 1,14 миллиона тонн лития. Глубинную добычу планирует вести с 2022 года фирма Geomet, принадлежащая компании ЕМН. Литий используется при производстве батареек и аккумуляторов, в том числе автомобильных.

Нижняя палата чешского парламента уже сложила три недели назад свои полномочия в связи с проведением 20-21 октября очередных парламентских выборов. Однако некоторые партийные фракции потребовали срочного созыва специального заседания, поскольку посчитали крайне невыгодным для страны подписанный главой минпромторга меморандум с австралийской фирмой. В частности, коммунисты посчитали данное соглашение "распродажей национальных природных ресурсов".

Как подчеркивают местные СМИ, для многих законодателей внеочередное заседание парламента стало хорошей возможностью лишний раз обратить на себя внимание избирателей в самый канун выборов, ведь принятые депутатами в понедельник вечером решения носят для правительства лишь рекомендательный характер.