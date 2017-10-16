В Афинах проходит митинг в поддержку двух осужденных за терроризм

АФИНЫ, 16 окт — РИА Новости. В центре Афин на площади Синтагма возле парламента поздно вечером в понедельник собрался митинг солидарности с двумя осужденными за терроризм — Ирианной В. и Периклом М., которых апелляционный суд оставил в тюрьме, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

В митинге участвуют анархисты, возможны беспорядки.

По мнению ряда партий, 29-летняя Ирианна и 32-летний Перикл, фамилии которых не называются, были незаконно осуждены за участие в анархистской террористической группировке "Заговор огненных ячеек".

Эта группировка с начала деятельности в 2008 году осуществила более 300 нападений. В частности, в ноябре 2010 года "Заговор огненных ячеек" рассылал десятки посылок-бомб иностранным посольствам в Афинах и иностранным лидерам, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. В этом году "Заговор" взял на себя ответственность за отправку посылки со взрывчаткой министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Часть членов группировки была арестована и осуждена. В частности, Ирианна получила по приговору 13 лет тюрьмы. Однако она, по мнению многих политиков, была осуждена незаконно — на основании найденных следов ДНК на оружии, которое не использовалось при совершении преступления. Защита ставит под сомнение способ обнаружения ДНК, ее количество, процесс идентификации.

В понедельник апелляционный суд в очередной раз отклонил просьбу отменить приговор осужденным. После оглашения приговора в зале поднялся шум, судей стали закидывать бутылками с водой, стульями, выкрикивать оскорбления.

Компартия Греции назвала тюремное заключение несправедливым и заявила, что данное решение апелляционного суда Афин противоречит справедливости. По мнению КПГ, суды действуют на основе репрессивных правовых норм.

Вечером на акцию протеста под лозунгом "Свободу Ирианне и Периклу" вышли представили левых партий и организаций, а также левацких и анархистских групп. В митинге участвует несколько сотен человек.

Обычно все акции с участием анархистов заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.