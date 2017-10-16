Цвет неба над Лондоном во время урагана "Офелия" испугал жителей города

ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак. Небо над Лондоном, окрасившееся из-за урагана "Офелия" в ярко-желтый цвет, в понедельник вечером стало главным "героем" социальных сетей.

В необычно теплый по октябрьским меркам день (столбик термометра поднимался до отметки 23 градуса по Цельсию) в районе 15.00 (17.00 мск) небо вдруг стало желтым, а солнце приобрело устрашающий вид, окрасившись в кроваво-красный цвет. Вскоре после этого стало темно почти как ночью, сильные порывы ветра начали обрывать ветки деревьев, заморосил дождь. Однако никакой грозы, вопреки ожиданиям лондонцев, не произошло – в течение часа погода прояснилась.

Однако необычное освещение и странный цвет неба произвели большое впечатление на горожан: Facebook, Instagram и Twitter пестрят многочисленными фотографиями и обсуждениями сегодняшнего явления.

Между тем, пока лондонцы удивлялись видам, Ирландия продолжала терпеть бедствия. Без света в республике остаются 360 тысяч домов, людям не рекомендуется выходить на улицу, перекрыты дороги и остановлено железнодорожное движение, нарушено авиасообщение. "Офелия", на данный момент, уже унесла жизни трех человек: двоих мужчин и женщины.

The sky in #London has turned into a CRAZY(!) reddish brown colour. It feels incredibly weird…and getting more weird by the minute. So many people are looking at the sky and taking photos. #Ophelia #SaharanDust #FireParticles #RedSun pic.twitter.com/nMQ2e7MdTb — Tomasz Schafernaker (@Schafernaker) 16 октября 2017 г.

​Серьезные повреждения и массовые отключения электроэнергии отмечаются также в Уэльсе и Северной Ирландии.

Британское Метеобюро призвало к бдительности Шотландию: во вторник утром в районе Глазго также будут ощущаться отголоски урагана.

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