Израиль впервые за 15 лет санкционировал поселенческую стройку в Хевроне

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт – РИА Новости. Израильские власти впервые за полтора десятилетия санкционировали возведение нового жилья для еврейских поселенцев в городе Хевроне на Западном берегу реки Иордан, сообщила правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир — сейчас").

По ее данным, в городе, где несколько сот израильтян живут в окружении сотен тысяч палестинцев, разрешено построить 31 "единицу жилья" — квартир или односемейных домов.

"Сегодня подкомитет по лицензированию гражданской администрации утвердил запрос на разрешение построить 31 единицу жилья в новом поселении в Хевроне на улице Шухада. Это первый поселенческий проект в Хевроне с 2002 года", — сказано в сообщении организации, которая ведет мониторинг поселенческой деятельности Израиля.

Правозащитники подсчитали, что новая стройка позволит увеличить на 20% еврейское население Хеврона.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.