В ДНР опровергли заявление об обстреле поселка Железное в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергает заявление об обстреле ополченцами подконтрольного Киеву поселка Железное в Донбассе.
Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы обстреляли поселок Железное (до переименования Артемово), ранена женщина.
"Вооружённые силы строго придерживаются режима прекращения огня. В таких условиях противник вынужден распространять не соответствующие действительности сообщения об обстрелах, а в ряде случаев совершать провокационные обстрелы населённых пунктов, расположенных на подконтрольной Украине территории", — сказал в понедельник журналистам представитель командования ДНР.
В конце сентября ряд украинских политических сил заявили о намерении организовать 17 октября массовую акцию протеста в центре Киева. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.