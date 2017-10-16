В ДНР опровергли заявление об обстреле поселка Железное в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергает заявление об обстреле ополченцами подконтрольного Киеву поселка Железное в Донбассе.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы обстреляли поселок Железное (до переименования Артемово), ранена женщина.

"Вооружённые силы строго придерживаются режима прекращения огня. В таких условиях противник вынужден распространять не соответствующие действительности сообщения об обстрелах, а в ряде случаев совершать провокационные обстрелы населённых пунктов, расположенных на подконтрольной Украине территории", — сказал в понедельник журналистам представитель командования ДНР.

По его словам, цель таких провокаций — "отвлечь внимание мирного населения, а также иностранных покровителей от нарастающих внутренних проблем и планируемых 17 октября беспорядков в стране". "В данном случае время провокации удивительным образом пришлось на канун масштабных акций протеста в Киеве и очередной встречи контактной группы в Минске", — добавили в командовании.

В конце сентября ряд украинских политических сил заявили о намерении организовать 17 октября массовую акцию протеста в центре Киева. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.