Посольство России в Ирландии приостановило работу из-за урагана "Офелия"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Посольство России в Ирландии не будет работать в понедельник из-за урагана "Офелия", говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

"Посольство сегодня будет закрыто в связи с плохими погодными условиями на всей территории Ирландии, вызванными ураганом "Офелия", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в западной части Ирландии объявлен красный (наивысший) уровень опасности из-за приближения Офелии. Согласно тексту предупреждения, опубликованного на сайте Национальной метеорологической службы, красный уровень опасности был объявлен в графствах Голуэй, Мейо, Корк и Керри. На всей остальной территории страны объявлен оранжевый уровень опасности.