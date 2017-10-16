Матвиенко надеется, что делегации Южной Кореи и КНДР встретятся на МПС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что встреча между представителями Южной Кореи и КНДР на полях Межпарламентской ассамблеи пройдет, если северокорейцы согласятся на нее, и стороны сядут за стол переговоров.

"Я так понимаю, что в случае, если они согласятся, то вы бы были готовы такую встречу провести", — сказала Матвиенко на встрече со спикером южнокорейского парламента Чон Се Гюном.

Российский сенатор выразила надежду на парламентский диалог двух сторон.

"Всем бы хотелось, чтобы делегации сели за стол переговоров и хотя бы обменялись позициями, изложили основу в перспективе для каких-то углубленных переговоров на парламентском уровне. У меня будет встреча с делегаций Северной Кореи. Я попытаюсь им также изложить позицию, объяснить, чтобы согласились провести такую встречу", — добавила спикер Совета Федерации.