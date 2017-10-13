На севере Синая шесть военных погибли в результате нападения на КПП

КАИР, 13 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. По меньшей мере шесть египетских военных погибли и еще несколько пострадали в результате нападения в районе города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, говорится в распространенном заявлении ВС страны.

По имеющейся информации, неизвестные атаковали КПП, использовали ручные гранаты и автоматическое оружие.

С пятницы на севере Синая продлено действие комендантского часа.

Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.