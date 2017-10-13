В США заявили о единогласной поддержке НАТО

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В США нет разногласий по поводу необходимости поддержки НАТО, заявила в четверг постоянный представитель США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

"Ни у кого в нынешней администрации и в конгрессе нет разногласий по поводу поддержки НАТО. Это великий альянс", — сказала она в интервью газете Washington Post

Хатчисон подчеркнула, что "президент (США Дональд Трамп — ред.) понимает важность НАТО". Она также отметила, что США "намерены оставаться лидером НАТО".

Во время предвыборной кампании в прошлом году Трамп неоднократно называл НАТО "пережитком прошлого". Однако, став президентом, он изменил свою точку зрения.