Украинским властям не хватает "политической воли", считает Лукашевич

ВЕНА, 12 окт — РИА Новости. Украинские власти обладают всем необходимым, чтобы принять законы, которые требуются "комплексом мер" минских соглашений, но у них не хватает политической воли, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, несмотря на то, что обсуждение и голосование в Верховной раде проходит, порой, в эксцентричной манере — "с блокированием трибуны, с дымовыми шашками и беснующейся толпой под стенами парламента — однако это только декорация".

"Киевское руководство имеет все необходимые возможности для принятия законов, требуемых "комплексом мер". Не хватает политической воли и международного давления", — сказал он, выступая в четверг на заседании постоянного совета организации в Вене. Вместо этого в стране принимаются "деструктивные" законы, считает Лукашевич.

Так, украинское правительство узаконило транспортную блокаду Донбасса, а в прошлую пятницу был принят закон о продлении на год временного порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Уже утвержденные новеллы в украинском законе "об образовании" ущемляют права неукраиноязычного населения, также внесен новый законопроект о запрете на поездки в Россию всем госслужащим, кроме дипломатов. "Которых (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр) Турчинов причислил к шпионам. Это уже, похоже, вопросы не политики, а медицины!" — отметил российский постпред.

"Поддержанный в первом чтении Верховной радой законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса также идет вразрез с "комплексом мер", содержит неприемлемые формулировки, грубо искажающие реальность, подогревает милитаристские настроения, усиливает радикализацию украинского общества под лозунгами противодействия выдуманной агрессии", — добавил он. Лукашевич считает, что такие попытки пересмотреть или игнорировать минские договоренности "чреваты утратой перспективы мирного политического урегулирования конфликта, дальнейшей деградацией суверенитета Украины".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.