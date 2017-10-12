В Барселоне проходят митинги в честь Национального дня Испании

Люди проходят под каталонским флагом во время Национального дня Испании в Барселоне. 12 октября 2017

Люди проходят под каталонским флагом во время Национального дня Испании в Барселоне. 12 октября 2017

МАДРИД, 12 окт – РИА Новости. Десятки тысяч человек принимают участие в митингах в Барселоне в честь Национального праздника Испании.

Организатором самой многочисленной акции выступило "Каталонское гражданское общество", его поддержали другие ассоциации, выступающие за сохранение автономного сообщества в составе Испании. Акция проходила под лозунгом "Каталония да, Испания тоже". К шествию присоединились правая Народная партия, центристская партия "Граждане", находящиеся в оппозиции к каталонскому правительству, а также партии Vox и Hazte Oír.

По данным барселонской полиции, в этом митинге приняли участие 65 тысяч человек. Трансляцию вели испанские телеканалы.

© AFP 2017 / Jorge Guerrero Протестующие с флагами Испании и Каталонии во время демонстрации в Национальный день Испании в Барселоне © AFP 2017 / Jorge Guerrero Протестующие с флагами Испании и Каталонии во время демонстрации в Национальный день Испании в Барселоне

В руках у участников, которые прошли по центру каталонской столицы, были флаги Каталонии и Испании. На многих были надеты футболки, на которых спереди написано "Уважение", а на спине – "Мы испанцы. Работаем, страдаем и боремся".

"Не обманывайте, Каталония – это Испания", "Пучдемона (глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон – ред.) – в тюрьму!", "Да здравствует Испания!", "Да здравствует король!", "Да здравствует Гражданская Гвардия!" — кричали участники акции.

"После того, как мы увидели, что руководители-сепаратисты до предела натянули канат и толкают нас к краю пропасти, мы поняли, в какой степени они способы обманывать каталонцев и бесконечно нарушать основополагающие законы. Отделение Каталонии не было проведено ни позавчера, его не будет и послезавтра. Но нам понадобится много времени, чтобы политические институты вернули себе демократический пульс и исцелили открытые раны", — говорится в манифесте, который организаторы зачитали в конце акции.

© AP Photo / Santi Palacios Люди с испанскими и каталонскими флагами во время Национального дня Испании в Барселоне. 12 октября 2017 © AP Photo / Santi Palacios Люди с испанскими и каталонскими флагами во время Национального дня Испании в Барселоне. 12 октября 2017

На фоне острейшего каталонского кризиса в минувшее воскресенье прошла многочисленная акция сторонников сохранения Каталонии в составе Испании. По данным организаторов, в ней приняли участие около миллиона человек, Городская Гвардия называет другую цифру – 350 тысяч.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет, или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155 статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.

Референдум о независимости 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.