В Одесской области маршрутка врезалась в жилой дом

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Маршрутка врезалась в жилой дом в Одесской области, в результате аварии пострадали пять человек, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в четверг в Черноморское отделение полиции поступило сообщение, что в селе Александровка произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Водитель маршрутного такси не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом. Предварительно установлено, что пострадали пять человек, один человек находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении на сайте полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.