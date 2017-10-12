Глава Приднестровья назвал Тирасполь опорным пунктом "русского мира"

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Глава Приднестровья Вадим Красносельский в четверг на сессии горсовета Тирасполя поздравил депутатов с 225-летием основания города, особо отметив роль Тирасполь как опорного пункта "русского мира", сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

Русский мир — концепция международного сообщества, участники которого объединены приверженностью к России и в целом — к русскому языку и культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее отметил, что "русский мир" — это одновременно и "украинский мир, и белорусский мир, мир всея Руси", "это мир, который создан через крещение в Днепре, это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культуру, в быт нашего народа". Власти ПМР ранее неоднократно заявляли, что все жители Приднестровья ощущают себя частью "русского мира".

"Изначально Тирасполь играл роль опорного пункта и являлся разделительной полосой между западным и восточным мирами. Прошло 225 лет – ничего не поменялось. Крепости, к сожалению, не стало, но, тем не менее, русский дух сохранён в нашем городе и стране. Тирасполь является многонациональной и многокультурной столицей, что подтверждает заслуженность статуса столицы государства, входящего в состав "русского мира", – приводит пресс-служба слова Красносельского.

Упомянул он самостоятельность и самодостаточность города и республики в целом, напомнив, что право на независимость, гарантирующую Приднестровью безопасность, дано исторически. "Признание – вопрос технический, главное – независимость. А она у нас есть", – подчеркнул глава ПМР.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.