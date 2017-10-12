Джабаров призвал арестовать американскую собственность в России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Необходимо арестовать или приостановить пользование американскими объектами, находящимися в России, в связи с недружественной политикой Вашингтона в отношении РФ, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее власти США сняли со здания генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства РФ в Вашингтоне российские флаги. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российские объекты были фактически захвачены американскими властями.

"Я приветствую заявление нашего посла Анатолия Антонова, который жестко отреагировал на происходящее в отношении наших дипломатических объектов", — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что американцы не понимают хорошее отношение, "они думают, что раз мы молчим, значит, они все делают правильно".

Сенатор отметил, что в этой ситуации необходимо реагировать адекватно. "Нужно арестовать американские объекты в России и запретить ими пользоваться или приостановить их использование со стороны США", — сказал политик.

"Не трогать посольство, посмотреть другие учреждения", — уточнил он.

Москва уже приостанавливала пользование американскими объектами. Так, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.