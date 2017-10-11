Трамп уверен, что в решении проблемы КНДР возобладает более жесткий подход

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что его подход к решению ядерной проблемы КНДР более жесткий, чем у других членов американской администрации, и в конечном итоге он возобладает.

"Я думаю, у меня немного другой подход, чем у некоторых других людей. И я слушаю всех, но в конечном итоге именно мое мнение имеет значение, ведь так? Так устроена эта система", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о Северной Корее перед встречей с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Я думаю, что настроен более решительно и отношусь жестче (к проблеме КНДР — ред.), чем другие, но я прислушиваюсь ко всем, и в конечном счете я сделаю то, что верно для США и для всего мира, поскольку это выходит за пределы (интересов) США, это мировая проблема, и она должна быть решена", — добавил президент.

В конце сентября Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын в ответ пообещал "укротить Трампа огнем".

Во время визита в КНР госсекретаря США Рекса Тиллерсона, одной из основных темой которого была проблема КНДР, Трамп написал в Twitter, что Тиллерсон "тратит время", пытаясь начать переговоры с Ким Чен Ыном. По словам главы государства, США сделают "то, что нужно", в этой области.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.