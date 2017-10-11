Число погибших при бунте в мексиканской тюрьме увеличилось до 16

МЕХИКО, 11 окт – РИА Новости. До 16 человек увеличилось число жертв бунта, который произошел во вторник в тюрьме мексиканского города Кадерейта, сообщил генеральный прокурор штата Нуэво-Леон Бернардо Гонсалес.

Ранее сообщалось о 13 погибших. Бунт стал результатом конфликта между представителями враждующих преступных группировок, также заключенные требовали сменить начальство тюрьмы, которое якобы состоит в связях с наркокартелем "Лос-Сетас".

"Сейчас прокуратура ведет расследование в отношении 54 человек, принимавших участие в преступлениях – смерти заключенных и нападениях на представителей службы безопасности", – сказал Гонсалес на пресс-конференции.

Пока властям удалось установить личности 13 погибших, в отношении еще трех жертв беспорядков работа продолжается.