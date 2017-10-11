Путин: страны СНГ продолжат обмен информацией для борьбы с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017

СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Страны СНГ намерены наращивать обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом и отмыванием средств, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Условились продолжать тесную координацию по вопросам внешней политики и в области безопасности. Государства СНГ сообща противостоят угрозам распространения терроризма и экстремизма, намерены наращивать обмен информацией и опытом по линии компетентных органов, в том числе в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем", — сказал Путин.