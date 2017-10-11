Горбачев призвал лидеров РФ и США провести встречу по ядерным вооружениям

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Михаил Горбачев призвал президентов России и США провести полноформатную встречу, в центре внимания которой должны оказаться проблемы сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности; следовало бы также подготовить заявление двух лидеров о приверженности договору РСМД, считает экс-президент СССР.

В своей статье, опубликованной в среду на сайте "Российской газеты", Горбачев отметил, что "договор о ракетах средней дальности сегодня в опасности", оказавшись наиболее уязвимым звеном в системе ограничения и сокращения оружия массового уничтожения, сейчас с обеих сторон раздаются призывы отказаться от этого соглашения.

"У обеих сторон возникли претензии друг к другу. Звучат обвинения в нарушении договора, в обходе его ключевых положений. Со стороны, не имея всей информации, разобраться в этих обвинениях трудно. Но ясно, что у этой проблемы есть не только техническая, но и политическая сторона. И именно политика должна сейчас сказать свое слово. Поэтому я обращаюсь к президентам России и США", — пишет Горбачев.

Он отметил, что отношения между странами сейчас находятся в остром кризисе, из него необходимо искать выход, а для этого "есть испытанное средство — диалог, основанный на взаимном уважении".

"Я призываю подготовить и провести полноценную, полноформатную российско-американскую встречу на высшем уровне. Совершенно ненормально то, что президенты ядерных держав встречаются где-то "на полях" — да и встретились всего один раз! Надеюсь, что процесс подготовки настоящего саммита все-таки идет", — заявил экс-президент СССР.

Горбачев убежден, что "в центре внимания на такой встрече должны быть проблемы сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности". Если система ограничения ядерного оружия рухнет, а именно к этому может привести крах договора РСМД, последствия будут катастрофическими, подчеркнул он.

"И наоборот: если удастся спасти договор РСМД, это станет мощным сигналом для всего мира, что крупнейшие ядерные державы понимают свою ответственность, серьезно относятся к своим обязательствам. Всем станет спокойнее, а отношения между Россией и США, наконец, сдвинутся с мертвой точки", — полагает Горбачев.

"Уверен, что подготовить заявление двух президентов о приверженности договору РСМД к встрече на высшем уровне — задача вполне реальная", — добавил он.

Одновременно с этим, считает политик, можно было бы обсудить и решить технические проблемы, вызывающие озабоченность у обеих сторон; для этого можно возобновить работу совместной контрольной комиссии в рамках договора. "Уверен, что получив "импульс" от двух президентов, военные и дипломаты смогут договориться", — уточнил Горбачев.

Сейчас, по его мнению, стоят две взаимосвязанные задачи — "не допустить коллапса системы ядерных договоренностей и обратить вспять деградацию российско-американских отношений". Необходимо сделать первый шаг в этом направлении, заявил он.

"И я уверен, что даже самые отъявленные противники нормализации российско-американских отношений не посмеют возражать против такого шага двух президентов. У них просто не будет аргументов: ведь сам факт, что договор о ликвидации ракет средней дальности действует уже тридцать лет, доказывает, что он служит интересам безопасности наших стран и всего мира", — полагает бывший советский лидер.