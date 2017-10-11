BAFTA приостановила членство Вайнштейна на фоне секс-скандала

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Британская академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) приостановила членство известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

"В свете последних весьма серьезных обвинения BAFTA оповестила Харви Вайнштейна, что с этого момента его членство (в академии — ред.) приостановлено", — говорится в сообщении, опубликованной на сайте организации.

Академия считает, что поведение продюсера, в котором его обвиняют, является неприемлемым и противоречит ценностям BAFTA. "Мы надеемся, что это заявление послужит ясным сигналом к тому, что подобному поведению нет места в нашей индустрии", — отмечает академия.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался до женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, также сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.