Киев выполнил политическую часть "Минска-2" на 95%, считает Порошенко

СТРАСБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев на 95% выполнил взятые на себя обязательства в политической части минских соглашений, ожидает прогресса по вопросам безопасности.

Ранее полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что ни один из пунктов минских договоренностей по урегулированию в Донбассе до сих пор не выполнен из-за позиции Киева. По его словам, своими действиями представители Украины "подтверждают свою незаинтересованность в мирном разрешении конфликта". Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Киев изобретает новые уловки для того, чтобы не выполнять минские договоренности по украинскому урегулированию. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов выразил надежду, что Германии, России и Франции удастся доказать Украине необходимость предпринять шаги для выполнения минских договоренностей.

"Мы подписали минские договоренности, они состояли из двух частей, по вопросам безопасности и политики… 95% политического пакета были выполнены с нашей стороны. Чего мы ожидаем с российской стороны? По безопасности — прекращения огня. У нас нет без перестрелки ни одного спокойного дня", — заявил Порошенко, выступая в ПАСЕ.

По его словам, более двух тысяч украинских солдат были убиты за время конфликта в Донбассе, погибли более 7 тысяч гражданских лиц.