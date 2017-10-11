Украина надеется на совместное с США производство оружия

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Киев надеется производить оружие совместно с США и, возможно, продавать оружие Вашингтону, заявил в Ассоциации сухопутных сил ВС США в Вашингтоне посол Украины в США Валерий Чалый.
"Для нас это означает новые возможности продавать уникальное военное оборудование, которое мы производим на Украине", — заявил Чалый, которого цитирует пресс-служба американской ассоциации. Он также отметил возможность "совместного производства военного оборудования и боеприпасов". "На мой взгляд, это еще важнее, чем просто продавать или покупать оборонительное оружие", — сказал Чалый.
В свою очередь гендиректор концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что Украина является "надежным партнером" в оборонной индустрии.
Госконцерн "Укроборонпром" впервые представляет разработки украинского оборонно-промышленного комплекса на международной выставке вооружения AUSA-2017 (Association of the US Army) в Вашингтоне. В частности, представлена беспилотная наземная бронемашина "Фантом-2". Также представлены бронемашины, минометы, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение и другое вооружение.