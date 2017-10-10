Додон рассказал, когда вернется к ситуации с Приднестровьем

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 10 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вернуться к политическому урегулированию ситуации в Приднестровье будет можно после парламентских выборов, которые пройдут в стране в следующем году.

"По политическому урегулированию мы понимаем, что вернуться к этим вопросам можно будет только после парламентских выборов, которые состоятся в Молдавии в следующем году. Я уверен, что будет промолдавский парламент, который будет настроен на решение этой очень важной проблемы", — сказал Додон.

Путин добавил, что страны будут выстаивать отношения исходя из политического взаимодействия.

"На сегодня мы хотим поддержать ваши искренние намерения воссоздать и развивать (отношения). Со своей стороны будем все необходимое делать для урегулирования приднестровского конфликта, будем выступать гарантами договоренностей, которые могут и должны появиться, чтобы проблему решить раз и навсегда", — отметил российский лидер.

Додон поблагодарил за то, что Россия "очень взвешенно и мудро подошла к провокациям".

"Есть предпосылки и кто-то надеется, что ответите более жестко на беспредел, который делает молдавское правительство и по мигрантам, и по экспорту", — сказал он.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.