ЕС не работает над сценарием отсутствия соглашения о Brexit, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не работает над сценарием отсутствия договоренности об условиях "развода" с Великобританией, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пленарной сессии Европейского комитета регионов.

"Я бы хотел четко сказать, что ЕС не работает над таким сценарием", — сказал он, говоря о сценарии отсутствия соглашения.

Туск также сказал, что по-прежнему надеется, что существенный прогресс в переговорах о Brexit будет достигнут к декабрю.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих вопросах не будет достигнуто существенного прогресса, Евросоюз не хочет начинать переговоры о переходном периоде в отношениях и структуре будущего сотрудничества.