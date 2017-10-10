Эрдоган из вежливости заявил о сотрудничестве с Киевом, считает сенатор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Заявление президента Турции о сотрудничестве с Украиной по вопросам безопасности в черноморском регионе — это не более чем дань вежливости, заявление из уважения к партнеру по переговорам, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

"Скорее всего, это сказано просто из уважения к партнеру, дань вежливости. Как и заявление Эрдогана по Крыму", — сказал Джабаров РИА Новости во вторник.

Он подчеркнул, что "ни Турция, ни Украина взаимодействовать в сфере безопасности ни по военной линии, ни по линии спецслужб реально не будут".

Комментируя позицию турецкого президента по статусу Крыма, сенатор отметил, что подобные заявления "не очень украшают" турецкого лидера.