Эрдоган из вежливости заявил о сотрудничестве с Киевом, считает сенатор

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Заявление президента Турции о сотрудничестве с Украиной по вопросам безопасности в черноморском регионе — это не более чем дань вежливости, заявление из уважения к партнеру по переговорам, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Он подчеркнул, что "ни Турция, ни Украина взаимодействовать в сфере безопасности ни по военной линии, ни по линии спецслужб реально не будут".
Комментируя позицию турецкого президента по статусу Крыма, сенатор отметил, что подобные заявления "не очень украшают" турецкого лидера.