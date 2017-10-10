Миротворцам ООН в Донбассе нужен дееспособный мандат, считает Карасин

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Миротворцам ООН в Донбассе нужен четкий и дееспособный мандат, который будет приемлем для самого региона, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
По словам Карасина, "для реализации предложенной Россией идеи привлечения сил ООН для содействия продвижению мирного процесса на Украине, а других инициатив на этот счет мы пока не видели, необходим, прежде всего, деполитизированный и конструктивный диалог всех заинтересованных сторон конфликта".
"Исходим также из того, что эта операция ООН, которую мы рассматриваем как вспомогательную, не должна привести к слому "минской конструкции" и изменению переговорных форматов — контактной группы и "нормандской четверки", — добавил он.
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