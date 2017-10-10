Миротворцам ООН в Донбассе нужен дееспособный мандат, считает Карасин

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Миротворцам ООН в Донбассе нужен четкий и дееспособный мандат, который будет приемлем для самого региона, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

"Что же касается состава возможного контингента "охранной" миссии ООН, если, конечно, такая договоренность будет достигнута, то это предмет отдельных консультаций в Нью-Йорке. Нужен действительно дееспособный и четкий мандат, который помимо прочего будет приемлем для Донбасса", — сказал он, комментируя высказывания президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия не может участвовать в миротворческой операции на Украине.

По словам Карасина, "для реализации предложенной Россией идеи привлечения сил ООН для содействия продвижению мирного процесса на Украине, а других инициатив на этот счет мы пока не видели, необходим, прежде всего, деполитизированный и конструктивный диалог всех заинтересованных сторон конфликта".

"Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров уже не раз публично говорили о нашем видении концепции участия ООН в Донбассе. Выдвинутое нами предложение очень четкое. Силы ООН будут охранять СММ и только при выполнении наблюдателями ОБСЕ функций, вытекающих из их мандата в плане реализации Минских договоренностей", — отметил дипломат.

"Исходим также из того, что эта операция ООН, которую мы рассматриваем как вспомогательную, не должна привести к слому "минской конструкции" и изменению переговорных форматов — контактной группы и "нормандской четверки", — добавил он.

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