Додон рассчитывает на решение вопросов экспорта после встречи с Путиным

КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита глав стран СНГ будут приняты решения, в том числе касающиеся увеличения молдавского экспорта.

Во вторник Додон вылетел в Сочи, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин встретится в Сочи с президентами Таджикистана и Молдавии.

По словам Додона, ему есть, что обсудить со стратегическими партнерами Молдавии по СНГ, в том числе президентом РФ. "В ходе этих мероприятий должен быть принят целый ряд судьбоносных решений, касающихся нашей страны, ее экономического развития, увеличения нашего экспорта и судьбы нашей диаспоры. Уверен, визит пройдет успешно", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявил, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

С начала года правительством Молдавии и парламентским большинством была принята череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Ранее Додон в ходе встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой попросил расширить список молдавских производителей фруктов и овощей, вин, консервов и мяса, обладающих правом экспорта на рынок РФ. Роспотребнадзор в сентябре 2013 года ввел эмбарго на молдавскую винодельческую продукцию из-за претензий к качеству вина. В 2014 году, после того, как парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.