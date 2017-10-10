ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Microsoft изучает возможность покупки "российскими агентами" рекламы для оказания влияния на выборы в США на платформах корпорации, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что такое решение корпорация приняла после сообщений о том, что компания Google после статьи Washington Post о "российских агентах" поможет в текущих расследованиях США по "вмешательству РФ" в выборы.

Никакой конкретной информации представителем Microsoft озвучено не было.

Ранее представитель американской корпорации Google сообщил РИА Новости, что их компания внимательно изучает попытки злоупотребления их системами и окажет помощь в текущих расследованиях.

Washington Post ранее сообщила со ссылкой на анонимные источники, что Google впервые обнаружила свидетельства того, что "российские агенты" якобы за деньги распространяли дезинформацию на платформах Google, включая YouTube, Google search, Gmail, с целью повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. В статье утверждается, что на это якобы потрачены десятки тысяч долларов, но при этом не уточняется, о каких именно "российских агентах" идет речь, подробности о "свидетельствах" также не раскрываются. Сама компания пока официально не подтвердила данную информацию.

Ранее Facebook утверждал, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Сообщалось также, что сенатский комитет по разведке в своем расследовании по "вмешательству РФ" в американские выборы пока не пришел к каким-либо заключениям.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.