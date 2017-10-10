ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Microsoft изучает возможность покупки "российскими агентами" рекламы для оказания влияния на выборы в США на платформах корпорации, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
Никакой конкретной информации представителем Microsoft озвучено не было.
Ранее представитель американской корпорации Google сообщил РИА Новости, что их компания внимательно изучает попытки злоупотребления их системами и окажет помощь в текущих расследованиях.
Ранее Facebook утверждал, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.
Сообщалось также, что сенатский комитет по разведке в своем расследовании по "вмешательству РФ" в американские выборы пока не пришел к каким-либо заключениям.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.