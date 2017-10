Чижов предложил России, ЕС и КНР заняться интеграцией в Евразии

АФИНЫ, 9 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов предложил России, Китаю и Евросоюзу задуматься над тем, как превратить наш общий Евроазиатский материк в ареал мира, процветания и развития, и заявил, что Россия готова дождаться, пока в Евросоюзе поймут необходимость равноправных отношений.

Чижов выступил в понедельник на деловом саммите ЕС-Евразия-Китай "Строя мосты с Востока на Запад", организованном журналом The Economist.

"Мир меняется"

По словам дипломата, мир стремительно меняется, и это подчеркивает тема сессии — подготовка геополитической почвы для конвергенции ведущих центров силы в Евразии.

"На наших глазах разворачивается очередная, четвертая по счету индустриальная революция. Впрочем, с классической точки зрения, уже скорее постиндустриальная. Новый технологический уклад ведет к необратимой трансформации наших обществ. Результатом становится не только повышение среднего уровня благосостояния, кстати, весьма неравномерное, но обострение противоречий, связанное, в частности, с развитием и с ограниченностью ресурсных баз", — сказал Чижов.

По его словам, в политическом плане мир перестал укладываться в прокрустово ложе звучавших на заре 1990-х годов идеологизированных лозунгов о конце истории.

"Выстроенная тогда модель глобализации, ориентированная на обеспечение лидерства и процветание клуба избранных государств, себя исчерпала. Характерными чертами этого стали эрозия правового фундамента международных отношений, невозможность эффективно справляться с возникающими проблемами, а также высокий уровень неустойчивости. Под благородными предлогами предпринимались внеправовые силовые акции, в итоге ввергавшие в хаос целые регионы. Пожинать последствия приходится всем нашим странам и народам, будь то возросшая террористическая угроза или волны миграции", — сказал дипломат.

При этом, по его словам, сегодня кое у кого еще сохраняется соблазн силой продавить ставку на сохранение личной гегемонии в международных делах.

"Против тех же, кто стремится выдерживать самостоятельный внешнеполитический курс, используются, порой во вред себе, инструменты военно-политического сдерживания, экономических санкций и информационного противоборства", — сказал он.

"Увы, наблюдаем мы эту порочную логику и в подходах Европейского Союза к отношениям с нашей страной", — заметил постпред.

Однако, по его словам, мир меняется, на смену не сработавшей пост-биполярной модели пришел более демократический многополярный порядок, и привычная западо-центричная карта планеты, видимо, уже сегодня не отвечает в полной мере современным реалиям.

Чижов привел прогнозы ПрайсвотерхаусКуперс, согласно которым к 2050 году в десятке ведущих экономик мира останутся только две страны, принадлежащие к историческому Западу, — США и Германия. Это объективный процесс, отражающий также культурное и цивилизационное разнообразие современного мира, считает дипломат.

Интеграция в Евразии

"В условиях, когда все большее место в мировой экономике приобретают макрорегионы, нам, России, Китаю и Евросоюзу, следует задуматься над тем, как превратить наш общий Евроазиатский материк в ареал мира, процветания и развития", — заявил Чижов.

Он напомнил слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, говоря об отношениях между Россией и Евросоюзом, заметила — "мы разделяем общий материк".

"По-английски это звучало "We share the same landmass". Хотя бы эта констатация, при всей ее лапидарности, должна побудить нас действовать мыслить в направлении взаимодействия, искать пути прагматичного использования в собственных интересах реалий нашего общего соседства. Кстати, на родине организаторов сегодняшнего мероприятия родилась формула "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись". Отрадно, что даже там сегодня начинает все больше признаваться ошибочность этой формулы", — сказал Чижов.

По его мнению, именно на путях широкого сотрудничества в Евразии страны сумеют найти новые драйверы внутреннего роста, повысить конкурентоспособность и развязать многие существующие в регионе проблемные узлы.

Чижов сказал, что сегодня в Евразии активно развиваются интеграционные процессы — Россия вместе со своими партнерами строит Евразийский экономический союз.

"Отмечаем рост международного интереса к этому ключевому для нас проекту, основанному на взаимовыгодном сопряжении экономических потенциалов стран региона. Евразийский проект перекликается с инициативой китайского руководства "Один пояс — один путь", а также набирающими вес международными форматами, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС", — сказал Чижов.

По его оценке, создание между Европой и Азией интегрированной системы транспортных артерий может стать залогом формирования большого евразийского партнерства, единого пространства от Атлантики до Тихого океана.

"Как отмечал президент России Владимир Путин, во имя реализации этой цели мы открыты для совместной работы со всеми, кто к такой работе готов, на основе равноправия, учета интересов друг друга и соблюдения международного права во всей его полноте. Уважения этих основополагающих принципов мы будем продолжать добиваться в отношениях с Европейским союзом", — сказал постпред.

По его словам, к сожалению, взаимодействию России и ЕС был нанесен очевидный урон.

"Сделанная Евросоюзом в 2014 году недальновидная ставка на конфронтацию и санкции — и сегодня это уже многим, если не всем, очевидно, — не достигла своих целей. Эта линия не принесла мир на Украину, а, напротив, стимулирует киевские власти затягивать выполнение минских договоренностей. Она раскалывает страны общего соседства, препятствует их поступательному развитию в гармонии с соседями на западе и востоке. Всерьез подорвано взаимное доверие, нарушена ткань межчеловеческих контактов. На это наложилась порочная практика, когда миф о российской угрозе используется определенными силами внутри Евросоюза — и вне его — в качестве жупела, дабы списать на нас всплеск евроскептических настроений и отвлечь внимание от внутренних противоречий и проблем", — сказал Чижов.

Это не может обнадеживать, тем более, что ситуацией ловко пользуются те, кто за красивыми словами о евроатлантической солидарности пытается законсервировать в Европе архаичную блоковую архитектуру, а заодно продвинуть свои интересы — военно-промышленные и энергетические, продолжил он.

"Особую тревогу в этой связи вызывают настойчивые усилия НАТО по наращиванию военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией районах. И конечно, создание европейского сегмента американской глобальной противоракетной обороны", — сказал дипломат.

Чижов подчеркнул, что Россия никоим образом не ставит отношения с Евросоюзом в зависимость от выполнения каких-либо требований.

"Готовы запастись стратегическим терпением и дождаться, пока в Евросоюзе не поймут, что в силу целого ряда причин — исторических, экономических, культурно-цивилизационных — мы, Россия и Европа, нужны друг другу. Как справедливо заметил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на недавнем совещании с представителями дипломатии ЕС, без России нельзя обеспечить безопасность в Европе на века. Со своей стороны, отвечая взаимностью, хотел бы заметить, что и Россия заинтересована в независимом, едином и сильном Европейском союзе, самостоятельном в принятии принципиальных решений и играющем на глобальной сцене ответственную роль на основе норм международного права", — сказал постпред.

По его мнению, Москве и Брюсселю предстоит найти новую модель сотрудничества.

"Очевидно, что нам не суждено в отношениях к ЕС вернуться к прежней модели стратегического партнерства, которая на поверку не выдержала испытания украинским кризисом. Впрочем, ни одна из сторон, как я понимаю, и не собирается входить в ту же реку дважды. Но в наших силах, действуя в духе равноправия и взаимного учета интересов, выстроить новую более устойчивую парадигму взаимодействия. Как представляется, важным шагом в этом направлении могло бы стать установление контактов, а затем и поступательное движение европейского и евразийского интеграционных проектов в качестве составных частей полицентричного миропорядка", — сказал Чижов.

Постпред приветствовал активную роль Греции в налаживании таких контактов.

"Рассчитываем, что начавшийся в Евросоюзе период интеграционных раздумий будет использован для того, чтобы наметить наконец свежие и реалистичные подходы в этой сфере. И когда это произойдет, наши партнеры будут знать, где нас найти", — сказал он.

Отвечая в ходе дискуссии на вопросы, Чижов заметил, что в Евросоюзе, как в ядерной физике, нужна критическая масса политической воли — "масса, которая позволит ЕС уйти из того тупика, где он находится".

Постпред России заметил, что в мире рушится международное право. "Посмотрите на политические документы Евросоюза: вы не увидите там упоминания международного права. Абсолютно никакого упоминания. Говорится только о правилах, принятых странами-членами. Это не теоретический вопрос. Это практическая политика", — сказал Чижов.