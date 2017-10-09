Британия хочет сохранить торговые соглашения с ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 9 окт — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания будет стремиться сохранить торговые отношения со всеми странами, у которых есть соглашения о свободной торговле с ЕС, говорится в тексте "Белой книги", опубликованной правительством в понедельник.

"Белая книга" — документ, в котором прописываются основные положения того или иного будущего законопроекта.

"Великобритания планирует работать над новыми торговыми соглашениями с другими странами во время периода имплементации после выхода из ЕС, хотя мы не намерены реализовывать никакие соглашения с третьими странами, если это не будет соответствовать нашим договоренностям с ЕС касательно периода имплементации", — отмечается в документе.

"Сейчас, когда мы готовимся покинуть ЕС, мы будем добиваться переноса всех существующих торговых соглашений ЕС и других договоренностей. Это позволит Великобритании в значительной степени сохранить определенность, преемственность и стабильность в сферах торговли и инвестиций для нашего бизнеса, граждан и торговых партнеров", — говорится в документе.