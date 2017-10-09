Британия назвала приоритетом сохранение максимально свободной торговли с ЕС

ЛОНДОН, 9 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство видит главными задачами в торговой сфере после Brexit сохранение максимально свободной торговли с ЕС.

"Правительство будет руководствоваться тремя стратегическими целями: обеспечение максимально беспрепятственной торговли между Великобританией и ЕС, избежание появления реальной границы между Ирландией и Северной Ирландией (единственная сухопутная граница Соединенного Королевства – ред.), разработка независимой международной торговой политики", — говорится в тексте "Белой книги", опубликованном правительством в понедельник.

"Белая книга" — документ, в котором прописываются основные положения того или иного будущего законопроекта.