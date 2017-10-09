В Турции член РПК совершил самоподрыв

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) погиб при самоподрыве в ходе операции по его задержанию в районе Кёйдженгиз провинции Мугла на юго-западе страны, передает в понедельник телеканал NTV.

На прошлой неделе турецкие СМИ сообщили о ликвидации в ходе перестрелки в Кёйдженгизе пятерых членов РПК, еще двоим удалось скрыться. По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, "террористы используют новые пути" проникновения в популярные среди туристов провинции Мугла и Измир морем через сирийский порт Латакия.

Как сообщает телеканал со ссылкой на полицию, боевик погиб, подорвав себя при штурме силами безопасности дома, где он скрывался. Поиски другого бежавшего члена РПК продолжаются.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.