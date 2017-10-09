Проект RT о революции 1917 г вышел в финал премии Drum Social Buzz Awards

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Международный проект RT на английском языке #1917LIVE, посвященный столетию революции в России и воссоздающий в Twitter "в режиме реального времени" события тех дней, вышел в финал премии The Drum Social Buzz Awards 2017. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Проект RT поборется за победу в номинации "Инновационное использование соцсетей" с крупнейшими международными компаниями, например, Unilever и Adidas.

Историческая реконструкция событий революции в России, которая стала одной из самых масштабных, когда-либо реализованных в Twitter, была запущена в конце 2016 года. Сообщения от лица десятков исторических персонажей от Николая II и Ленина до простых рабочих и солдат публикуются в режиме реального времени.

В проекте принимают участие историки из США и Великобритании, а аккаунт известной разведчицы Мата Хари ведет всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Всего было создано более 80 специальных аккаунтов, все они связаны в Twitter вымышленной газетой "Русский телеграф" (Russian Telegraph). На них подписались около 200 тысяч пользователей, а за время существования проекта хэштег #1917LIVE был использован в более чем 170 тысячах сообщений. Любой пользователь может создать свой аккаунт под хэштегом сообщества проекта #1917CROWD и стать его участником.

Историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE привлекла внимание политиков, журналистов и учёных по всему миру. На аккаунты проекта подписаны мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE также следят журналисты таких изданий, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках.

The Drum Social Buzz Awards — международная премия, которая отмечает достижения в области социальных медиа. Объявление победителей 2017 года состоится 29 ноября.