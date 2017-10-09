Самолет Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Вены из-за задымления

ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. Самолет турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines в понедельник совершил экстренную посадку в аэропорту Вены из-за задымления, пострадавших нет.

Как сообщает газета Kurier, инцидент произошел около 11.00 (12.00 мск). Пилоту рейса Стамбул-Брюссель пришлось посадить самолет из-за сообщения о задымлении на борту. Самолет встречали пожарные и полицейский вертолет.

В настоящее время неизвестно, какова была причина задымления и было ли это реальное сообщение или ложная тревога. Воздушное судно в настоящее время остается в Вене.