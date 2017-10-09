Тони Блэр спрогнозировал приостановку ядерной программы Ирана

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Тони Блэр считает, что развитие ядерной программы Ирана может быть приостановлено, об этом он заявил на полях проходящего в Париже юбилейного Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"В связи с Ираном нужно вспомнить о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который сейчас активно критикуется со стороны США. Можно спорить о мудрости самой сделки и отдельных ее положений, но она осуществляется, в ней предусмотрен процесс проверок, а это означает, что развитие ядерной программы Ирана может быть приостановлено. Значит, необходимо сохранить эту сделку", — сказал Блэр.

По его словам, отказ от СВПД вскроет еще одно измерение рисков, "а это нам в настоящее время не нужно".

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.

Юбилейная конференция с участием ведущих мировых экспертов пройдет 9-10 октября в Париже. Основное внимание будет уделено укреплению режима ядерного нераспространения, анализу угроз "ядерного" терроризма и ключевым региональным проблемам нераспространения, включая Северную Корею, Иран и Пакистан.

В работе Люксембургского форума в Париже примут участие более 60 ведущих международных экспертов в сфере международной безопасности. Это, в частности, профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри; председатель Совета директоров Института глобальных изменений, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр; вице-президент фонда NTI, бывший министр обороны Великобритании Дес Браун, президент Российского совета по международным делам, экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов. В августе 2017 года в состав Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума также вошел бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер.