Песков прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Москве призывают все заинтересованные стороны сдержанно относиться к ситуации на Корейском полуострове и избегать шагов, которые могут усугубить ситуацию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что же касается Корейского полуострова, то, безусловно, в Москве призывали и продолжают призывать все стороны и конфликта, и стороны, которые имеют отношение к этим делам, все-таки придерживаться сдержанности, и избегать каких-то шагов, которые могут лишь усугубить ситуацию", — сказал Песков журналистам.