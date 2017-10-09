Зариф предупредил США о жестком ответе в случае признания КСИР террористами

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может принять жесткие ответные меры, если Вашингтон признает террористической группировкой Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

"Безусловно, будет очень жесткая реакция", — сказал Зариф, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция Ирана, если президент США в своей новой стратегии назовет КСИР террористической группировкой.

Ранее глава КСИР Мохаммад Али Джафари, комментируя заявления о возможном признании КСИР в США террористами, заявил, что в таком случае корпус будет относиться к американской армии как к силам террористической организации "Исламское государство"*.

Газета Washington Post ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.