Источник: Сеул способен создать графитовую бомбу, которая обесточит КНДР

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Южная Корея обладает технологиями для создания так называемой графитовой бомбы, которая позволит парализовать работу электросетей КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на военные источники.
Сеул рассматривает применение бомбы в качестве возможного средства превентивного удара против Северной Кореи.
При разрыве графитовой бомбы в зоне ее действия рассеиваются графитовые нити, которые, попадая на линии электропередачи, вызывают замыкание и выводят из строя электроснабжение.
Подобное оружие было впервые применено во время войны в Персидском заливе (1990-1991 годов), а также использовалось силами НАТО в Югославии в 1999 году. Бомба не является летальным оружием.