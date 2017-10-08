Раненого заместителя председателя Одесского облсовета прооперировали

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Хирурги частного медицинского учреждения прооперировали заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского, получившего ранение 4 октября, сообщает украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на представителя близкого окружения политика.

По его данным, у Радковского извлекли одну из пуль, застрявшую рядом с позвоночником.

"Операция прошла успешно, Олег Владимирович выздоравливает", — сказал собеседник агентства "Укринформ".

В четверг депутат облсовета, заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Петровский заявил на брифинге, что член его фракции Радковский получил пять пулевых ранений из мелкокалиберного оружия во время покушения в центре города. Одна из пуль пробила насквозь руку, другая застряла рядом с позвоночником.

Председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский тоже обнародовал заявление по поводу покушения на жизнь своего заместителя Радковского, отметив, что "следствие не склонно связывать это с политической деятельностью".