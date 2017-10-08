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Российский и британский биолог Жорес Медведев попал в базу "Миротворца"

14:5608.10.2017
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© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фотоПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Российский и британский биохимик, геронтолог Жорес Медведев попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пранкеры Лексус и Вован попали в базу данных украинского сайта "Миротворец"

Причины его включения в базу не приводятся.

Жорес Медведев вместе со своим братом-близнецом Роем, ставшим потом известным историком и публицистом, родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). В 1950 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева и в том же году защитил кандидатскую диссертацию. Ему была присуждена ученая степень кандидата биологических наук.

С 1962 по 1969 год руководил лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске (Калужская область). В 1969 году Жорес Медведев был уволен с работы в связи с выходом книги в США на английском The Rise and Fall of T. D. Lysenko ("Подъем и падение Лысенко"). Ему запретили выезжать за границу.

Актер Сами Насери . Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Звезда фильма "Такси" попал в базу данных "Миротворца"

В конце 1972 года был приглашен на годичный срок для работы в отделе генетики Национального института медицинских исследований в Лондоне. Приглашение из Великобритании было связано с экспериментальной проверкой одной из теорий старения, которую Медведев начал разрабатывать еще в 1961 году. В январе 1973 года Жорес Медведев выехал в Англию и был лишен советского гражданства.

С 1973 по 1992 год работал в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне (с 1974 года в должности старшего научного сотрудника в отделе генетики).

В августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева Жоресу Медведеву было возвращено советское гражданство. На родину он не вернулся, но часто посещает Россию. В 1990, 1991 и 1992 годах участвовал в радиобиологических экспедициях, организованных Институтом эволюционной морфологии и экологии животных имени А.Н. Северцова в Чернобыльской зоне отчуждения.

Марат Башаров. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Марат Башаров попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

Жорес Медведев — член Нью-Йоркской академии наук и многих биологических научных обществ. Лауреат нескольких международных премий. Награжден бронзовой медалью Менделя (1970), золотой медалью Американской ассоциации биогеронтологии (1984). Автор многих книг и статей по геронтологии, генетике, биохимии, экологии, истории. Живет в Лондоне.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

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