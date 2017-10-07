В Малайзии задержали восемь человек по подозрению в связях с террористами

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Малайзии задержали восемь человек по подозрению в связях с террористическими группировками, сообщает издание The Star.

Задержания были в период с 27 сентября по 6 октября в трех штатах Малайзии. Среди задержанных есть граждане Албании, Филиппин и Малайзии.

Сообщается, что гражданин Албании подозревается в связях с террористической группировкой "Исламское Государство"*. По мнению правоохранителей, пять других задержанных оказывали содействие террористической организации "Абу Сайяф".

Еще два человека подозреваются в связях с боевиками террористической организации "Аль-Каида"*. По версии следствия, один из них также намеревался организовать атаки на "места религиозных культов" мусульман, христиан и индуистов.

Рост террористической активности в Юго-Восточной Азии вызывает в последнее время глубокую озабоченность у властных структур стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Малайзия и Филиппины. На конференции руководителей полицейских служб стран АСЕАН, которая прошла в Сингапуре в середине сентября, отмечалось, что в регионе растет членство в террористических группировках, связанных с ИГ*.

Помимо привлечения новых бойцов из числа радикально настроенной исламской молодежи на Филиппинах, в Индонезии и Малайзии, ряды террористов, действующих на территории стран АСЕАН, пополняются за счет исламских боевиков – уроженцев этих стран, которые возвращаются в регион после участия в боях в Сирии и Ираке.